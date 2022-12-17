Диетолог подсказала некалорийную замену майонезной заправки для новогодних салатов

В качестве альтернативы можно приготовить домашний вариант майонеза, использовать йогурт или сметану.

Покупной майонез имеет высокую калорийность: в нем 60-70 процентов жирности, потому для заправки новогодних салатов желательно использовать альтернативные варианты.

Такое мнение высказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Ленте.ру». Врач считает, что совсем несложно приготовить домашний майонез.

«Для этого надо быть уверенным, что яйца от здоровой курицы. Еще лучше, если они перепелиные, чтобы избежать сальмонеллеза», — отметила Соломатина.

Менее калорийные варианты также - нежирная сметана либо натуральный йогурт. «В нежирной сметане около 10-15 процентов жирности, а в йогурте вообще 5 или 2,5 процента», — отметила диетолог.

«Либо - разбавить любой майонез сметаной или йогуртом в соотношении 50 на 50. Понятно, что чем выше пропорция полезного, тем менее он калорийный», — подчеркнула медик.