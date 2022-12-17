Константинов: слова Залужного о прорыве ВСУ к Крыму это «фантастика»

Председатель парламента Крыма прокомментировал слова командующего ВСУ о прорыве к полуострову.

О прорыве украинской армии к границам Крыма не может быть и речи, это "фантастика", заяил председатель парламента региона Владимир Константинов.

"Ситуация на Крымском направлении сложная, но не критическая. Безусловно о взятии Мелитополя, прорыве к границам Крыма не может быть и речи", - сказал он.

Глава Крымского парламента так прокомментировал слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в интервью журналу Economist заявил, что взятие Мелитополя позволит установить огневой контроль над сухопутным коридором, соединяющим Россию и присоединенные к ней территории.