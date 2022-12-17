Минобороны России исключило изменение сроков службы в армии
2022-12-17 14:55
В пресс-службе Министерства обороны России утверждают, что сейчас изменение длительности несения службы в армии для "срочников" не предусмотрено.
17 декабря Министерство обороны РФ обнародовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что на текущий момент ведомство не обсуждает возможность увеличения срока службы в армии по срочному призыву.
Примечательно, что ранее в тот же день российский подполковник Михаил Фотин публично заявил, что с весны 2023 года срок срочной службы в армии России составит полтора года, а уже осенью следующего года он будет продлён до двух лет. Позднее видеозапись с выступлением Фотина была удалена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей