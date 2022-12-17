В МВД Беларуси сформируют отряды из запасников для борьбы с диверсантами

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила о планах создать отряды из запасников для борьбы с диверсантами

Отряды из граждан, зачисленных в запас, создадут во всех подразделениях внутренних войск МВД, сообщила пресс-служба. Формирования предназначены для борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Ранее МВД Беларуси сообщило о формировании отряда специального назначения "Смерч". В отряд вошли 300 граждан, ранее проходивших службу в структурах МВД.

"Сформированному отряду по борьбе с диверсионно разведывательными группами дали название "Смерч". Аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск", - сообщает пресс-служба.

Ранее МВД неоднократно сообщал о задержании лиц, готовивших теракты и диверсии в Беларуси.