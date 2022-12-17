МО РФ: войска России сорвали переброску оружия ВСУ ракетным ударами по Украине

В Министерстве обороны России рассказали о результатах массированной ракетной атаки по позициям украинской армии, совершённой днём ранее.

В субботу спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что 16 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по оборонным предприятиям Украины, объектам энергетики и оружейным складам, поразив все ранее назначенные цели.

По данным Конашенкова, в результате очередного массированного пуска ракет войска России сорвали операцию по переброске оружия ВСУ, помешав противнику пополнить свои резервы.