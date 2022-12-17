Филиппо: Зеленский поступил безответственно, отказавшись от переговоров с РФ

Лидер французской оппозиции Флориан Филиппо утверждает, что Владимир Зеленский поступает безответственно, не желая вести переговоры с Москвой.

17 декабря глава французской политической фракции "Возрождение" Флориан Филиппо опубликовал новый пост в соцсети Twitter, где заявил, что считает Владимира Зеленского безответственным человеком из-за его категорического нежелания вести мирные переговоры с российским правительством в условиях спецоперации на территории Украины.

Также Филиппо призвал лидеров государств коллективного Запада прекратить поставки оружия, боеприпасов и денежных средств Киеву для скорейшего завершения конфликта в регионе.