Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по Украине

Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам в Украине.

Российская армия нанесла удары по объектам энергосистемы, военного управления и военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все запланированные объекты уничтожены.;

"Массированный удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель достигнута", - заявили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что в результате российских ударов, удалось блокировать переброску резервов украинской армии и остановить оборонные предприятия.