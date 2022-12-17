Представитель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла не верит, что новый газовый терминал поможет Берлину решить проблемы в области энергетической безопасности.

17 декабря сопредседатель немецкой политической фракции '"АдГ" Тино Крупалла сообщил, что новый газотранспортный терминал, который открочется 22 декабря в Вильгельмсхафене, не станет путём к разрешению энергетического кризиса в Германии.

По мнению Крупаллы, после открытия данного терминала канцлер Олаф Шольц и его подчинённые будут расхваливать себя, однако проблемы с немецкой энергетикой останется нерешённой.

Тино Крупалла призвал Берлин сконцентрировать свои усилия на том, чтобы договориться с Москвой о возобновлении прокачки газа в ФРГ по газопроводу "Северный поток".