Войска РФ нанесли ракетный удар по центрам управления ВСУ и ОПК Украины

Вооружённые силы России атаковали командные центры украинской армии и оборонные предприятия Украины.

Вечером субботы Минобороны России обнародовало детали вчерашнего ракетного удара по территории Украины, сообщив, что 16 декабря российские ракеты морского и воздушного базирования прицельно поразили центры управления украинских Вооружённых сил и энергетические объекты, которые питали ВСУ.

Также в Министерстве обороны России отметили, что целью ракетного удара РФ было нанесение огневого поражение заводам оборонно-промышленного комплекса Украины. В российском оборонном ведомстве отметили, что все заявленные цели были ликвидированы.