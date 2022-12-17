Захарова пообещала Евросоюзу большие проблемы из-за новых санкций против России

Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала новый пакет санкций против РФ.

Российское Министерство иностранных дел в лице в лице Марии Захаровой пообещало большие проблемы Западу из-за новый санкций против РФ.

По слова Захаровой, новый пакет санкций не может навредить самой России, а лишь скажется негативно на экономике стран Европы.

В частности, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что санкции лишь усугубят энергетический кризис в странах Европейского Союза.

"Новый пакет санкций мешает вывозу сельскохозяйственной продукции из России, что сажается на беднейших странах", - добавила Захарова.