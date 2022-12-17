Журналисты информагентства ТАСС сообщили о наличии скрытых ДРГ армии Украины недалеко от Сватово в Луганской Народной республике.

17 декабря военные корреспонденты газеты ТАСС взяли интервью у командующего отрядом спецназа "Троя" в зоне спецоперации, который утверждает, что украинские диверсионно-разведывательные группировки находятся рядом с населённым пунктом Сватово в ЛНР, пребывая в "спящем" режиме.

По данным командира отряда "Троя," украинские ДРГ в Сватово будут приведены в боевую готовность после получения соответствующего приказа от Генштаба ВСУ.