Подоляк: Путин едет в Минск, чтобы вынудить Лукашенко вторгнуться в Украину

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Путин хочет вынудить Лукашенко поддержать наступление РФ.

Михаил Подоляк высказался о грядущем визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Минск. Глава РФ должен прибыть в столицу Беларуси в понедельник.

Подоляк заявил, что Путин якобы хочет вынудить Александра Лукашенко поддержать российское наступление.

При этом стоит отметить, что даже разведка Украины и министерство обороны страны неоднократно заявляли о том, что белорусская армия не будет вторгаться в Украину.

Также напомним, что президент Беларуси также заявлял: "Беларусь не будет нападать на Украину". Также президент напомнил, что наша страна будет помогать обеим сторонам: будет принимать беженцев из Украины, а также будет спасать жизни российских солдат.