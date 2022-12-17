Генерал ВСУ Ковальчук: Украина готовится к наступлению России из Беларуси

Британское издание Ske News приводит слова украинского генерала Ковальчука о ситуации в конфликте с Россией.

Командующий группой армии Юг Вооруженных сил Украины генерал-майор Ковальчук заявил, что войска готовятся отражать наступление российских войск с северного направления.

Как сообщает британское издание Sky News, по мнению Ковальчука, наступление российских частей с территории Беларуси может быть широкомасштабным

"Украина готовится отразить новое широкомасштабное наступление из Беларуси", - говорится в заявлении Ковальчука, которые приводит источник.

При этом отметим, что в Беларуси неоднократно заявляли, что войска страны не будут вторгаться на территорию Украины, а будут лишь обороняться.