New York Times пишет, что Украина хотела ликвидировать главу генштаба России Герасимова.

Украина намеревалась убить главу Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимова.

Об этом сообщает авторитетное американское издание New York Times. Покушение планировалось совершить во время визита Герасимова в зону боевых действий.

Источник сообщает, что Соединенные Штаты не смогли отговорить Украину от этого шага.

"После внутренних дебатов Вашингтон пошел на чрезвычайный шаг, попросив Украину прекратить атаку", - говорится в сообщении.

Был нанесен удар по позициям, вблизи которых находился Гермасимов, но сам он не пострадал.