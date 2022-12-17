Европейский энергетический кризис обошелся Германии в $500 млрд

В этом и следующем году расходы Германии на импорт энергии увеличатся в общей сложности на 124 миллиарда евро. В 2020 и 2021 годах эта сумма равнялась 7 миллиардам.

Эта часть европейского энергетического кризиса уже обошлась Германии в полтриллиона долларов, сообщает Reuters.

"Национальная экономика в целом столкнулась с серьезной потерей финансов", — цитирует Reuters Михаэля Громлинга из Немецкого экономического института.

На сегодняшний день Германия уже потратила около 465 миллиардов долларов на преодоление последствий энергетического кризиса. Это примерно 1,5 млрд евро в день (по состоянию на 24 февраля 2022 г.).

Это как если бы каждый гражданин Германии ежедневно жертвовал на эту цель 5400 евро. Речь идет об огромных деньгах, а счетчик потребностей все еще тикает.

Ссылаясь на Институт экономики в Киле, агентство Reuters пишет, что расходы Германии на импорт энергоносителей в этом и следующем году увеличатся в общей сложности на 124 миллиарда евро. В 2020 и 2021 годах эта сумма равнялась 7 миллиардам.