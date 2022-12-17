Американский полковник в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что Украина проиграла войну с Россией.

По его словам, бои за Бахмут оказались катастрофой для ВСУ, поскольку к началу следующего года Россия намерена увеличить численность своей армии в четыре раза.

Ричард Блэк отметил, что украинских военных тысячами бросают в котел смерти в Бахмуте, поскольку у военного руководства страны нет стратегического решения.

Он подчеркнул, что в боях гибнет целое поколение украинцев, и стране несколько удастся восполнить потери, поскольку это небольшая страна.