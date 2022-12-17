В супермаркетах Венгрии ввели ограничения на покупку продуктов в одни руки
2022-12-17 23:11
В Венгрии торговая сеть Aldi ограничила продажу продовольственных товаров покупателям. Ограничения в супермаркетах сети действуют по субботам.
Руководство Aldi объяснило эти меры повышенным спросом на некоторые товары в выходные дни.
Ограничения касаются продуктов, цены на которые заморожены правительством. Торговая сеть пытается обеспечить доступ к недорогим товарам всем желающим.
К продуктам, на которые действуют ограничения, относятся молоко, растительное масло, пшеничная мука и некоторые другие виды продовольственной продукции.
Опубликовано: Светлана Репина