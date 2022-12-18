Шольц назвал три причины, по которым Германия не будет передавать Украине танки западного образца
2022-12-18 00:31
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung назвал три причины, по которым Германия не будет передавать танки западного образца Украине в одностороннем порядке.
Первая причина заключается в оказании Германией помощи украинским военным в меру возможностей ФРГ.
Вторая причина – это желание Германии предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией.
Третья причина – недопустимость односторонних действий в рамках политики Германии, которую Шольц назвал «решительной, но осторожной».
Опубликовано: Светлана Репина