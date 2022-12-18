Канадская журналистка Барлет призвала привлечь Украину к ответственности за геноцид на Донбассе
2022-12-18 00:36
Независимая журналистка из Канады Ева Барлет считает, что украинские власти виновны в геноциде русскоязычного населения на Донбассе.
Она рассказала, что вместе с коллегами документирует преступления Украины против мирных жителей в данном регионе.
По словам Барлет, Украина должна быть привлечена ответственности за военные преступления, которые журналистка фиксирует вместе с коллегами.
Она также отметила, что журналистам следует открыто говорить о геноциде, совершаемом Украиной, включая обстрелы жилых районов Донбасса.
Опубликовано: Светлана Репина