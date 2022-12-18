Член Демократической партии США Янг предложил судить Байдена за убийство мирных жителей Донбасса

Член Демократической партии США Джефф Янг предложил судить действующего президента страны Джо Байдена за убийство мирных жителей Донбасса.

В своем Twitter Янг также назвал главным военным преступником госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его мнению, Блинкен помогает США и НАТО убивать этнических русских на Украине. В качестве наказания Янг предлагает 30 лет тюрьмы.

Такую же меру он считает необходимым применить и в отношении Джо Байдена, а также советнику по нацбезопасности Джейку Салливану и заместителю госсекретаря Виктории Нуланд.