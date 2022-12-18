Шольц не смог ответить на вопрос о готовности поехать в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц не дал конкретного ответа на вопрос журналиста Süddeutsche Zeitung по поводу возможности его поездки в Россию.

Шольц назвал целью Германии прекращение агрессии России. Еще одной задачей является восстановление целостности Украины.

Он уточнил, что пока нет ясности о формате будущих переговоров, будет ли это ч общение или разговор по телефону.

Олаф Шольц подчеркнул, что после завершения конфликта Германия, возможно, снова будет сотрудничать с Россией.