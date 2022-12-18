«Росэнергоатом» сообщил об ударе ВСУ по конструкции, защищающей ядерные отходы на ЗАЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской АЭС строится защитная стена перед хранилищем отработавших ядерных отходов.

По его словам, уже сейчас эта конструкция эффективно защищает объект от ударов украинских военных.

В частности, во время недавнего обстрела ВСУ осколки снарядов попали в защитную стенку и не повредили ее.

Карчаа отметил, что защитные сооружения строятся на станции уже несколько месяцев.