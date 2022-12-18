Журналистка из Канады Ева Бартлет: Украина совершает преступления против населения Донбасса

Канадская Журналистка рассказала о преступлениях украинской армии на территории Донбасса.

По мнению журналистки и правозащитницы Евы Бартлет, Вооруженные силы Украины совершают преступления в отношении мирного населения Донбасса.

По ее словам, она вместе с коллегами занимается документацией этих преступлений, чтобы в итоге виновные были наказаны.

"Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления", - заявила она.