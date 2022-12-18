Москву засыпает снегом: метеорологи прогрозируют, что высота сугробов скоро достигнет рекордов сорок первого
Снежный покров увеличивается больше, чем на 10 сантиметров, сейчас его высота составляет 22 сантиметра.
Высота снежных сугробов в Москве уже в этот понедельник может достичь рекорда 1941-го года, сообщает МК.
Из-за мощных осадков снежный покров увеличивается больше, чем на 10 см. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сейчас их высота составляет 22 см.
Циклон, движущийся с юго-запада европейской территории на северо-восток, принес обильные осадки. Вильфанд подчеркнул, что он «очень активный».
За выходные, по мнению специалиста, он может обеспечить прирост снега более чем на 10 см.
"19-го декабря 1941-го года высота снега была 34 см", - напомнил синоптик метеостатистику. И отметил, что вероятность превышения этого рекорда «не маленькая».
Опубликовано: Светлана Гаврусева