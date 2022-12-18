Штраф за полив: власти Сингапура строго наказывают за ошибки в уходе за домашними растениями

Дело в том, что избыток воды привлекает комаров, которые становятся разносчиками очень опасных болезней.

Сингапур известен как комфортная для проживания страна и города штрафов и запретов. К примеру, здесь карается штрафом кормление птиц либо продажа жвачки.

Даже цветы в этой стране поливать цветы надо строго определенным образом, чтобвы это также не влетело в копеечку. Нельзя, к примеру, чтобы вода оставалась поддонах.

На первый взгляд, требование невероятное. Но ему есть объяснение: вода привлекает комаров, они могут отложить в ней личинки и таким образом активнее плодиться и размножаться.

А комары - разносчики болезней: от малярии до дирофиляриоза. И последняя невероятно опасна. Она связана с паразитом, который попадает к человеку либо животному через комариный укус.

Червь вырастает до нескольких десятков сантиметров, селится в легких, печени, сердце либо головном мозге. Это почти всегда заканчивается летально. Для жарких стран это проблема.

Дирофиляриоз опасен как самим паразитом, так и способом его выведения. После введения лекарств тело червя начинает распадаться и может стать своеобразным "тромбом", который также приведет к летальному исходу.