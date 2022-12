На странице кота-блогера в инстаграме появилось сообщение о его возвращении на Украину: "Я дома"

Серый кот уже давно прославился в интернете, его ролики полюбились зрителям и собрали миллионы лайков. На какое-то время Степан пропал из соцсетей, чем обеспокоил своих поклонников. И вот недавно он снова вернулся домой.

Популярным кот Степан из Харькова стал благодаря раскрутке в Тиктоке и Инстаграме. Ролик, где он под песню Стиви Уандера I just called to say I love you сидит с напитками, вальяжно облокотившись на стол, покорил пользователей с первого раза. Видео с котом в короткие сроки собрало около 8 млн лайков.

В марте, после начала военных действий на Украине, кот-блогер Степан, любимец публики, внезапно исчез с поля зрения. От него долго не было вестей. Подписчики волновались. Как Оказалось, он с хозяйкой был во Франции, собирал деньги для благотворительных фондов, помогающих украинским животным. Поездка была успешной и принесла немалую сумму в 10 тыс. долларов.

В мае популярному коту-блогеру даже вручили премию World Influencers and Bloggers Awards 2022. Она предназначена для блогеров и инфлюэнсеров. Награждали знаменитого мурлыку в Каннах. Церемония прошла по всем правилам: кот был при параде - в галстуке-бабочке цвета украинского флага.

Теперь Кот Степан снова на родине, в Харькове, о чем свидетельствует надпись под одной из фотографий в его аккаунте: "Я дома".