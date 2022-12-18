Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку из РСЗО «Град»

В ДНР сообщили о нанесении массированного удара по Донецку со стороны артиллерии ВСУ.

Артиллерия украинской армии нанесла массированный удар по Петровскому району Донецка из реактивных систем залпового огня "Град", выпустив за 10 минут 40 ракет, сообщили в представительстве ДНР по контролю и координации вопросов с военными преступлениями.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:00 Георгиевка - Донецк (Петровский район)", - сообщается в сводке.

Ранее ВСУ наносили удары из РСЗО "Град" по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по детским учреждениям, гостиницам и стадиону "Донбасс-Арена,