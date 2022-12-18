ВСУ выпустили 40 ракет из Града по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины снова продолжают обстрелы мирных районов города Донецк.

Украинские войска снова обстреливают Донецк из реактивной артиллерии. Огонь по мирным районам города велся из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщает официальный телеграм-канал РЕН ТВ со ссылкой на заявление представителей Донецкой народной республики.

В заявлении говорится, что за 10 минут артиллерийского обстрела из реактивных систем "Град" были выпущены 40 ракет.

"Украинские войска за 10 минут выпустили 40 ракет из "Града" по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК", - передает источник.