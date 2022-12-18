Глава Белгородской области Гладков сообщил о жертвах после обстрела ВСУ

Украинские войска продолжают обстреливать территорию Белгородской области России.

Губернатор Белгородской области Российской Федерации Гладков рассказал, что украинские войска обстреливают территорию региона.

По словам Вячеслава Гладкова, после очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель Белгородского района.

Также отмечается, что в самом Белгороде четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

В одном из микрорайонов города в четырех домах были выбиты стекла, также повреждена птицефабрика.