Гладков: 4 человека пострадали и один погиб при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ четверо мирных жителей региона пострадали, ещё один человек погиб.

В воскресенье после полудня, 18 декабря 2022, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в городе Белгород при ракетном обстреле со стороны Вооружённых сил Украины четверо человек получили ранения различной степени тяжести, кроме того нанесён ущерб нескольким жилым домам.

Помимо прочего, в Белгородском районе в результате «прилётов» со стороны Украины погиб один мирный житель, ещё один пострадал, также зафиксированы повреждения на птицефабрике.