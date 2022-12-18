Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ уничтожили уничтожили 3 ДРГ и ремонтно-эвакуационную группу ВСУ Южно-Донецком участке фронта.

18 декабря представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил об успешном уничтожении российскими военнослужащими трёх украинских диверсинно-разведывательных групп в окрестностях села Новосёловка Запорожской области и в районах села Новомихайловка, посёлка Владимировка ДНР.

Помимо прочего, служащие ВС РФ уничтожили ремонтно-эвакуационную группу Вооружённых сил Украины близ села Времевка ДНР, а также поразили скопления живой силы и военной техники украинской стороны близ сёл Шевченко и Дорожнянка Запорожской области.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки на данном участке фронта уничтожены до пятидесяти единиц живой силы убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа ВСУ.