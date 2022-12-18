Минобороны РФ: войска России установили контроль над Яковлевкой в ДНР

В Министерстве обороны России сообщили о переходе деревни Яковлевка в Донецкой Народной республике под контроль российских военных.

18 декабря пресс-секретарь Министерства обороны РФ по вопросам спецоперации в Украине и освобождённых регионах Игорь Конашенков провёл регулярный дневной брифинг ведомства, в ходе которого доложил, что за сутки ведения СВО российские войска осуществили успешное наступление на село Яковлевка в ДНР, зайдя в населённый пункт.

По данным Конашенкова, в текущий момент солдаты ВС РФ зачищают местность Яковлевки от присутствия украинских военных для установления единоличного контроля над деревней.