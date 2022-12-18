Псевдобиде: компромиссное решение для небольших ванных комнат и санузлов

Покупка псевдобиде может стать альтернативой в том случае, если для установки биде настоящего недостаточно пространства.

Купить псевдобиде или нет? Если в ванной нет места для биде настоящего, а иметь у себя гигиенический душ-биде все же хочется, вариант ответа только один: положительный. Теперь придется разбираться, с другими вопросами, касающимися псевдобиде. Где псевдобиде купить, какое псевдобиде для туалета подойдет больше, предпочесть встроенные псевдобиде или приборы настенного монтажа? Также важны детали, такие как лейка для биде и смеситель псевдобиде.

В этом отношении самым функциональным вариантом псевдобиде, будет электронная крышка, где работа прибора полностью автоматизирована, к тому же не придется думать, где найти место для отдельного смесителя, как в ручных моделях.

Но есть и недостаток высокотехнологичного псевдобиде: относительно высокая цена. Так, например, при наличии термостата, стоимость может взлететь до 35-ти процентов. Но с функциональной точки зрения это псевдобиде, отзывы о котором в целом не вызывают никаких нареканий.