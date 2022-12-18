Биде: что это такое, и какие существуют модели в зависимости от количества пространства в ванной

Купить биде это решение хозяев, которые ценят комфорт в своем доме, но чтобы приобретение было функциональным, важно учитывать ряд факторов.

Биде представляет собой гигиенический унитаз из санфарфора или санфаянса. Но это, если говорить о классическом биде, цена которого будет зависеть от количества дополнительных функций и, конечно, от того купить биде какого производителя вы хотите.

Однако, если пространства для санузла у вас немного, можно купить биде, совмещенное с унитазом, т. н. электронное. Другая альтернатива крышка-биде, которая крепится на уже имеющийся унитаз.

Что же касается крепления, то здесь классификация такая же, как и у унитазов: биде, стоящее на полу, или подвесная модель. Последний вариант биде имеет неплохие отзывы за счет экономии пространства, а вот монтаж в этом случае потребует больше времени, усилий и, конечно, экономических затрат. Для желающих же сэкономить есть решение приобрести биде с ручным управлением и отдельным смесителем.