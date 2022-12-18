Счетчик для учета потребления воды: нужны ли они в доме
Счетчики воды, строго говоря, не являются обязательными приборами, ведь работать система водоснабжения может и без них.
Без счетчиков подача воды будет проходить бесперебойно, но то, что они помогают контролировать потребление воды и, как следствие, вести учет расходам, бесспорно.
Многие считают, что покупка и установка счетчиков воды дело слишком затратное, но, достаточно провести несложные расчеты, чтобы понять, что покрыть эти единовременные расходы удастся очень быстро (не позднее, чем за два-три месяца). Взамен вы получите надежное оборудование, которое позволит рациональнее организовать ваш быт.
Установка счетчика холодной воды и горячей тоже предполагает наличие определенного оборудования. В этот список, кроме непосредственно счетчиков, входит: карандаш, слесарные инструменты, ключи разводные и для труб, прокладки, штуцеры и гайки, фильтры, рулетка, клапаны обратки, для уплотнения: пакля и лента, смазочный состав для механизмов, плашка для создания резьбы, шаровые краны, пила-болгарка и шлифовальная машина.
Вооружившись всем вышеперечисленным, можно приступать к работе.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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