Отопительный котел: какой прибор для какого топлива выбрать

Модели отопительных котлов различаются в зависимости от того, какое топливо предполагается использовать.

Котел может продуцировать энергию из нескольких видов топлива, и подразделяются на:

1) Котлы газовые (работающие на принципах конвекции и конденсации). Удобство и экономичность (особенно конденсационной разновидности): их привлекательные стороны, ведь природный газ недорогой источник энергии. Но, воспользоваться им можно, только если от придомовой территории близко расположен газопровод (само же подведение очень дорогое мероприятие).

2) Котлы на жидком топливе. Дизельное топливо стоит недешево, поэтому его использование не всегда выгодно. Кроме того, есть вопросы к безопасности его содержания: необходима емкость, которая должна располагаться в грунте.

3) Твердотопливные котлы используют дерево, уголь, брикеты. Преимущество: невысокая их стоимость. Но, следует учесть наличие места с низкой влажностью для хранения значительных объемов топлива и необходимость постоянной его загрузки и удаления золы (за исключением пеллетных агрегатов, где загрузка происходит автоматически).

4) Электрические котлы. Они имеют простую конструкцию (блок управления и теплообменник), экологичны и сами по себе недороги. Куда дороже электричество, как вид топлива, а также организация проводки.