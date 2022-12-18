«РИА Новости»: псковские десантники отодвинули ВСУ на Сватовском направлении

Псковские десантники за последнюю неделю спецоперации отодвинули ВСУ более чем на 2 километра на Сватовском участке фронта.

18 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на солдата ВС РФ с позывным «Паркер 13», сообщило о том, что псковские десантники в рамках специальной военной операции России на Украине отодвинули подразделения украинской армии более чем на 2 километра за последнюю неделю на Сватовском направлении, выполняя боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению.

«Паркер 13» заявил, что во время выполнения данной боевой задачи российские военнослужащие уничтожили около 50 единиц личного состава и 5 единиц бронированной техники, а также взяты четыре опорных пункта Вооружённых сил Украины.