Владимир Зеленский своей просьбой к украинским беженцам намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы.

18 декабря обозреватель американского журнала Foreign Policy Адам Туз заявил, что просьба главы киевского режима Владимира Зеленского к украинским беженцам не возвращаться домой свидетельствует о том, что Украина находится на грани экономической катастрофы из-за повреждений критической инфраструктуры страны.

Туз пояснил, что «когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление», которое доказывает бедственное положение Украины.