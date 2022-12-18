Месси открыл счёт в финале ЧМ-2022 в Катаре между сборными Аргентины и Франции

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счёт в финальном матче ЧМ-2022 в Катаре, забив мяч в ворота команды Франции.

18 декабря 35-летний аргентинский футболист Лионель Месси, реализовав пенальти за фол на Анхеле Ди Марии, на 23-й минуте открыл счёт финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре на стадионе «Лусаил», забив гол в ворота французов.

Таким образом, капитан сборной Аргентины Месси не только приблизил свою команду к победе в ЧМ-2022, но и стал первым игроком, забившим в матчах всех стадий на одном чемпионате мира и догнал Пеле по числу голов на первенстве по футболу.