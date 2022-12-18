Российские войска взяли под контроль населенный пункт Яковлевку в ДНР
2022-12-18 21:36
Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Яковлевка в ДНР.
Населенный пукт Яковлевка взят под контроль российскими войсками, завершается зачистка о остатков украинских войск, сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что украинская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряла за сутки около 85 военнослужащих убитыми, уничтожено шесть единиц бронетехники.
На Донецком направлении российские войска успешно отразили наступление подразделений ВСУ, уничтожив более 40 украинских военнослужащих и пять единиц специальной техники.
Опубликовано: Максим Алексеев