Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Яковлевка в ДНР.

Населенный пукт Яковлевка взят под контроль российскими войсками, завершается зачистка о остатков украинских войск, сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что украинская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряла за сутки около 85 военнослужащих убитыми, уничтожено шесть единиц бронетехники.

На Донецком направлении российские войска успешно отразили наступление подразделений ВСУ, уничтожив более 40 украинских военнослужащих и пять единиц специальной техники.