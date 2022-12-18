Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре.

18 декабря пресс-служба Международной федерации футбола на официальном веб-сайте сообщила о том, что 35-летний аргентинец Лионель Месси, оформивший дубль в решающем матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре против французов, принеся победу свой сборной, признан лучшим футболистом турнира.

Лучшим бомбардиром ЧМ-2022 стал 23-летний французский форвард Килиан Мбаппе, забивший восемь мячей за семь матчей турнира, в то время как отметившийся шестью голами Месси расположился на второй строчке в рейтинге бомбардиров.