Захарова назвала понятным назначение экс-гинеколога фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Российский дипломат Мария Захарова назвала понятным назначение экс-гинеколога Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, учитывая нынешнее состояние ЕС.

18 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале иронично высказалась о нынешней ситуации в Европейском союзе.

Захарова считает, что учитывая положение дел в ЕС, нет ничего удивительного в том, что пост главы Европейской комиссии занимает бывший гинеколог Урсула фон дер Ляйен.