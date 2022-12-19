Экс-боец ВСУ рассказал о коррупции в армии Украины

Бывший украинский военный Игорь Бровко утверждает, что лично стал свидетелем коррупционных преступлений в ВСУ.

Военные корреспонденты "РИА Новости" взяли интервью у бывшего украинского миномётчика Игоря Бровко, который сообщил, что принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2016 году, где ему полагалось месячное жалование в размере 10200 гривен, однако вышестоящие представители ВСУ заставляли его и сослуживцев отдавать 2000 гривен офицерам.

По данным Бровко, те, кто не был согласен с практикой коррупционных начислений командирам армии Украины из собственных зарплат быстро погибали в результате заказных убийств.