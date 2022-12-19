Скибицкий: после захвата Херсона бойцами ВСУ конфликт вступил в новую фазу

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий утверждает, что взятие Херсона украинскими военными вывел конфликт с Россией на новый уровень.

Заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий считает, что после того, как украинские военные установили контроль над Херсоном, а российские войска перегруппировались на правый берег Херсонской области, спецоперация армии РФ вошла в принципиально новую фазу.

По данным Скибицкого сейчас большая группировка российский войск и членов подразделения "Группа Вагнера" переброшена к городу Артемовск в ДНР, поскольку данное направление стало ключевым для текущих нужд армии РФ.