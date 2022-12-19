Рыжков: СССР можно возродить по принципам устройства Евросоюза

Бывший советский депутат Николай Рыжков уверен, что СССР можно воссоздать, если его политическая система будет похожа на органы управления в Европейском союзе.

19 декабря экс-депутат Советского союза Николай Рыжков дал интервью российским журналистам, где публично заявил, что считает невозможным восстановление государственности СССР на тех условиях, в которых он ранее существовал.

Вместе с тем Рыжков уверен, что Советский Союз может быть заново воссоздан в случае, если Москва примет решение о перенятии модели устройства ЕС, страны-члены которого обладают большой долей автономии, подчиняясь европейскому и собственному национальному законодательству одновременно.