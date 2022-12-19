IDNES: слова Макрона о гарантиях безопасности для России пугают Киев

Заявление Эммануэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности Москве беспокоят нынешнее украинское правительство, считают в журнале IDNES.

Журналист издания IDNES Йозеф Брож уведомляет, что правительство Украины озабочено недавним высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что после завершения спецоперации Россия должна получить гарантии своей безопасности от коллективного Запада и руководства Киева.

По мнению Брожа, риторика Макрона свидетельствует желании Парижа сохранять сотрудничество с Москвой, ввиду чего украинские политики опасаются возможного нежелания французских властей победы ВСУ в военном конфликте с Россией.