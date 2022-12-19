Минобороны РФ: отряд кораблей ТОФ России для военных учений с Китаем

Российские корабли Тихоокеанского флота проведут учения с китайскими судами, сообщили в Минобороны России.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что сегодня из акватории Владивостока в море вышла группировка военных кораблей РФ, которые примут участие в новых российско-китайских учениях "Морское взаимодействие", состояшися в период с 21 до 27 декабря текущего года.

В рамках учений корабли из России и Китая проведут ряд контрольных мероприятий по укреплению безопасности акваторий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а сами учения пройдут в Восточно-Китайском море.