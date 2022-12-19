Минобороны РФ: войска России продолжают подготовку на полигонах Беларуси

Министерство обороны РФ опубликовало кадры подготовки российских военных в Беларуси, которые прибыли туда для укрепления региональной группировки войск.

Издание "ТАСС" со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны России уведомляет, что прибывшие в Беларусь российские военные, находящиеся в составе региональной группировке войск, продолжают проходить воинскую тренировку, в ходе которой отрабатывают стрельбы из автоматического оружия, гранатомётов и артиллерийских систем.

Характерно, что ранее представители Минобороны РБ отмечали наличие российских военных в стране, однако их присутствие является лишь сдерживающим фактором для предотвращения провокаций в приграничной зоне.