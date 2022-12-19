Всего один экипаж российского танка Т-80 помешал продвижению украинских военных на Харьковском направлении.

19 декабря военкоры газеты "РИА Новости" взяли интервью у российского танкиста Западного военного округа с позывным "Викинг", который управляет танком Т-80. По данным "Викинга", он принимал участие в активных боях на территории Харьковской области, сумев помешать украинским войскам сконцентрировать в регионе технику и живую силу для наступательной операции.

"Викинг" утверждает, что получая приказы от разведчиков, он и его сослуживцы выезжают на указанные координаты, наносят удар по позициям ВСУ и производят перегруппировку. Подобные действия с неизменной эффективностью мешают армии Украины продвинуться вперёд на Харьковском участке фронта.