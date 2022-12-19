Морочко: ВСУ используют джипы с пулеметами из-за нехватки техники

Офицер Народной Милиции ЛНР заявил, что украинская армия использует джипы с пулеметами из-за нехватки боевой техники.

На Красно-лиманском направлении ВСУ использую гражданские джипы, на которые монтируют пулеметы и минометы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Морочко.

"Чтобы восполнить острый дефицит боевой техники и артиллерии, подразделения украинской армии на Красно-лиманском направлении используют гражданские джипы с закрепленными на них пулеметами и минометами", - сказал он.

Андрей Морочко подчеркнул, что такие "маневренные группы" действуют вдоль естественных укрытий в качестве средств поддержки пехоты.